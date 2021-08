Am Samstagabend prallten in Leonberg (Landkreis Böblingen) zwei Fahrzeuge frontal aufeinander. Ein 25-jähriger Autofahrer war Richtung Stuttgart unterwegs, während ein entgegenkommendes Auto, in dem ein 20-jähriger Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin saßen, in Fahrtrichtung Stadtmitte Leonberg fuhren. Durch die Kollision wurde der 25-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden anderen Personen wurden leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro.