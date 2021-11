Nach Diebstahl von Corona-Impfstoff: Impfstelle Eislingen öffnet wieder

Nach dem Einbruch in die Corona-Impfstelle in Eislingen (Kreis Göppingen) soll diese am Dienstag wieder öffnen. Das teilte die Göppinger Kreisärzteschaft auf SWR-Anfrage am Montag mit. Es werde genügend Impfstoff geliefert, hieß es. Ziel sei es, täglich 120 Personen zu impfen, möglicherweise auch etwas mehr, um die ausgefallenen Tage wieder aufzuholen. Als Konsequenz aus dem Diebstahl werde der Impfstoff nun aber nicht mehr in der Impfstelle gelagert, sondern täglich geliefert. In der Nacht auf Freitag waren Unbekannte in die Impfstelle eingebrochen, indem sie eine Außentür ausgehebelt hatten. Gestohlen wurden neben Corona-Impfstoff auch Impfstoff-Etiketten und Spritzen. Noch gebe es keine heiße Spur, so ein Polizeisprecher am Montag. Die Kriminalpolizei ermittele weiter in alle Richtungen.