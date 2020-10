Nach den Brandsatz-Attacken auf mehrere Gebäude in Marbach am Neckar schließt die Polizei fremdenfeindliche Motive des Tatverdächtigen aus. Der Mann soll bei seiner Festnahme wirre Parolen von sich gegeben haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es keine Anhaltspunkte für tatsächliche rassistische Motive des 42-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Staatsschutz sei nicht eingeschaltet.

Ein offenbar verwirrter Mann hatte in Marbach mehrere Brandsätze auf Gebäude geworfen. 7Aktuell

Bei seiner Festnahme unmittelbar nach der Tat in der Nacht auf Samstag in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hatte der Verdächtige auch polizei- und fremdenfeindliche Parolen von sich gegeben und Beamte beleidigt, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Der 42-Jährige habe sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden. Er sitze in Untersuchungshaft. Er war der Polizei zuvor noch nicht bekannt.

Molotow-Cocktails geworfen - acht Verletzte

Bei den Taten waren acht Menschen verletzt worden. Der Mann soll selbstgebaute Brandsätze, mutmaßlich sogenannte Molotow-Cocktails, auf mehrere Gebäude in der Innenstadt geworfen haben - darunter das Polizeirevier, die evangelische Kirche und ein Mehrfamilienhaus. Es entstand ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro. Das Mehrfamilienhaus ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar.

Kein Zusammenhang mit weiterer Explosion

Laut Polizei besteht keinerlei Verbindung zwischen den Brandsätzen in der Nacht zum Samstag und einer weiteren Explosion am späten Samstagabend in Marbach. Dabei richtete ein Sprengsatz am Eingang eines Drogeriemarktes einen Schaden von 10.000 Euro an. Dem oder den Tätern gelang es nicht, in den Laden einzudringen. Nach ihm oder ihnen wird noch gesucht.