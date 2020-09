Die Stadt Stuttgart ist bereit, ad hoc 50 bis 70 Flüchtlinge aus Griechenland zusätzlich aufzunehmen. Das hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Dienstag mitgeteilt.

Kuhn begrüßte die Ankündigung der Bundesregierung, weitere 1.500 Geflüchtete aus Moria und anderen griechischen Lagern nach Deutschland zu holen. Stuttgart heiße Menschen seit jeher willkommen, die auf der Flucht sind, so der Oberbürgermeister weiter. "Wir können und wollen ihnen in ihrer Notlage helfen."

Kuhn verwies darauf, dass der Gemeinderat im Frühjahr erklärt hatte, dass die Stadt Stuttgart mehr Menschen aufnehmen könne, als ihr nach dem üblichen Verfahren zugeteilt würden.

"Die Lage nach den Bränden im Lager Moria wird auf den Inseln von Tag zu Tag schlimmer. Es war zwingend notwendig, dass der Bund dieses humanitäre Zeichen setzt und die Not der Menschen lindern möchte." Fritz Kuhn, Oberbürgermeister von Stuttgart (Grüne)

In Stuttgart sind nach Stadtinformationen derzeit etwa 5.000 Geflüchtete untergebracht. Sollten sich Minderjährige ohne Begleitung darunter befinden, so würde das Jugendamt ihnen ad hoc Plätze zur Unterkunft bereitstellen.

Ministerpräsident Kretschmann begrüßt Aufnahme weiterer Flüchtlinge

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich hinter den Vorschlag von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) gestellt, weitere 1.500 Migranten von den griechischen Inseln in Deutschland aufzunehmen. Am Dienstag sagte er: "Das finde ich sehr gut, dass sie diesen Schritt gemacht haben." Dieser Fall in Moria zeige, dass es eine Europäische Lösung brauche, so Kretschmann. "Es dürfen nicht alle wegschauen und denken 'Deutschland wird das schon machen'", betonte er.

Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) teilt Kretschmanns Einschätzung. Sie sei froh über die Einigung, so die Ministerin. Sie bekräftigte ebenfalls ein gemeinsames Programm: So brauche es trotzdem "eine Europäische Flüchtlingspolitik aus einem Guss".