Nach verheerendem Brand in Möbelhaus starten Renovierungsarbeiten

Nach dem Brand vor drei Wochen im Möbelhaus Hofmeister in Bietigheim, fängt das Unternehmen jetzt mit den Umbau- und Renovierungsarbeiten an. Das hat das Unternehmen auf SWR Anfrage mitgeteilt. In dem 25.000 Quadratmeter großen Gebäude würden bereits die Abrissarbeiten laufen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Das dortige Sortiment würde in das über eine Brücke angrenzende Gebäude nach und nach integriert. Durch den Brand entstand an dem Gebäude ein zweistelliger Millionenschaden. Es muss komplett ersetzt werden. Die über 200 Mitarbeiter, die dort tätig waren, wurden teils auf andere Bereiche verteilt, oder freigestellt. Sachverständige sind laut Ludwigsburger Polizei immer noch damit beschäftigt, die Brandursache zu ermitteln und in solche Fällen könne das lange dauern, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR.