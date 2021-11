Brand in Busdepot - Untersuchungen an E-Bus

Nach dem verheerenden Brand vor rund vier Wochen in einem Stuttgarter Busdepot, wurde ein Bus, an dem der Brand vermutlich ausgebrochen ist, nun aus der Halle herausgezogen. Verschiedene Gutachter von der Polizei, aber auch andere Sachverständige seien bereits vor Ort gewesen, so eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR. Demnach wurden nur wenige brauchbare Spuren gefunden. Die massive Hitze habe das meiste verbrannt. Aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Bis die Ergebnisse der Gutachten vorliegen, werde es noch dauern, so die Polizei weiter. Bei dem Brand waren 25 Busse ausgebrannt und ein Millionenschaden entstanden.