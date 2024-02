Nicht fachgerecht entsorgt, verursachen sie gefährliche Brände und hohe Sachschäden: Akkus und Batterien mit Lithium-Ionen. Entsorgungsverbände fordern darum politische Maßnahmen.

Immer wieder verursacht Elektroschrott im Hausmüll schwere Brände in Müllwägen und Entsorgungsanlagen. Der Grund: Im Müll verbaute und nicht fachgerecht entsorgte Lithium-Ionen-Akkus und -Batterien. Entsorgungsverbände fordern darum gesetzliche Maßnahmen.

Waiblingen im Rems-Murr-Kreis, März 2022, in den frühen Morgenstunden: Bis zu 140 Einsatzkräfte löschen einen Großbrand bei dem Entsorgungsunternehmen Alba. Eine Lagerhalle für Altpapier steht in Flammen. Die Einsatzkräfte kämpfen bis in die nächste Nacht hinein gegen die Flammen. Der finanzielle Schaden lag damals im siebenstelligen Bereich erzählt Matthias Hochstätter, Pressesprecher der Alba Group, Mitte Februar 2024 in einem Gespräch mit dem SWR. Als Brandursache wurde damals ein Stück Elektroschrott identifziert, in dem eine Lithium-Ionen-Batterie verbaut war.

Zwei Jahre nach dem Vorfall sei die Sorge vor einem erneuten Großbrand groß, auch weil es immer wieder bei Alba brennt. 2023 kommt es zu einem Großbrand, Mitte Februar 2024 gerät ein Radlader wegen ausgelaufenem Hydrauliköl in Brand. Innerhalb von fünf Jahren ist es der sechste Brand bei Alba in Waiblingen. Besonders gefährlich seien Lithium-Ionen-Brände, sagt Hochstätter. Das Problem sei, dass die Akkus und Batterien, wenn sie in den Müllanlagen gequetscht werden, mit Sauerstoff reagieren würden und sich selbst entzünden. Dadurch komme es in Müllwägen oder Sortieranlagen schnell zu explosionsartigen Bränden, die kaum zu löschen sind. Laut Hochstätter helfe dann nur noch, den brennenden Müll mit einem Bagger aus der Deponie zu fahren und in ein Wasserbecken zu werfen - oder in einem gesonderten Bereich komplett abrennen zu lassen. Denn ansonsten bestehe Gefahr für die gesamte Anlage: Lithium-Verpuffungen verursachen bis zu +1.200 Grad heiße Flammen, die mühelos anderen Schrott, Papier und die Anlagetechnik in Flammen setzen können.

Der Branchenverband Bund der deutschen Entsorger-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) geht davon aus, dass 30 Mal am Tag sich Lithium-Ionen- Akkus oder -Batterien in den Betrieben selbst entzünden. In zwei von 30 Fällen müsse dann sogar die Feuerwehr anrücken, erzählt Hochstätter.

Zahnbürste, E-Zigaretten und Co.: Akkus und Batterien immer wieder Brandursache

Egal ob in elektrischen Zahnbürsten, Zigaretten, Grußkarten oder Handys: In immer mehr Alltagsgegenständen werden Akkus und Batterien aus Lithium verbaut. Denn Lithium-Ionen sind lange haltbar, haben eine hohe Ladungsdichte und wiegen vergleichsweise wenig. Gleichzeitig können sie immer wieder be- und entladen werden, ohne ihre Kapazität zu verlieren. 2019 wurden beinahe 600 Millionen Akkus und Batterien nach Deutschland importiert, fast drei Mal so viele wie noch vor zehn Jahren.

Für die Entsorgungsunternehmen stelle diese Entwicklung ein großes Problem dar, sagt Hochstätter. Zum einen können die Brände für Mitarbeitende lebensgefährlich sein. Zum anderen entstehen mitunter Millionenschäden in den Betrieben. Eigentlich gäbe es dafür extra Feuerversicherungen, aber durch die schiere Menge an lithiumhaltigen Akkus und Batterien und der damit großen Brand-Wahrscheinlichkeit, dass diese im Müll landen, hätten "die Versicherungen langsam keine Lust mehr, die Entsorgungswirtschaft auf Feuerschaden zu versichern". Laut Matthias Hochstätter könnte das auch zu einem gesellschaftlichen Problem werden. "Die Entsorgungswirtschaft ist Teil der kritischen Infrastruktur. Darum muss sie eine Feuerversicherung haben". Kommunen und Gemeinden, für die die Entsorgungsunternehmen arbeiten, verlangen eine solche Versicherung, so Hochstätter. Hätte ein Entsorgungsbetrieb keine Feuerversicherung, könne es nicht an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen, so der Pressesprecher.

EU-Gesetz: Einzelhandel muss verkaufte Elektronik zurücknehmen

Zukünftig könnten die Lithium-Ionen-Akkus für noch mehr Ärger sorgen: Laut EU werden bis 2030 mindestens 30 Millionen emissionsfreie Elektrofahrzeuge auf den Straßen sein, dem statistischem Bundesamt zufolge war 2022 jedes achte Fahrrad ein E-Bike, laut einer Umfrage des Instituts Allensbach besaßen 2023 über 12 Millionen Haushalte in Deutschland ein elektrisches Fahrrad. Auch in ihren Akkus ist Lithium verbaut. Damit nicht noch mehr Lithium-Ionen-Akkus und -Batterien im Hausmüll landen, sind Einzelhändler seit 2022 dazu verpflichtet, alte Elektrogeräte wieder zurückzunehmen und zu entsorgen. Für Matthias Hochstätter sei das ein wichtiger Schritt, doch gleichzeitig sieht er den Einzelhandel in der Pflicht, die Rückgabe auch zu garantieren. Dazu müssten Rückgabe-Stationen eindeutig sichtbar im Kassenbereich eingerichtet werden. "Und die Kommunen müssen da wirklich drauf aufpassen und das auch kontrollieren". Denn ansonsten komme es immer wieder dazu, dass gefährlicher Elektroschrott im Hausmüll lande. "Ein Mitarbeiter in Karlsruhe hat erst neulich ein ganzes E-Bike, inklusive Akku, in der Tonne gefunden", berichtet Hochstätter.

Die Leute werfen auch ihre Auto-Batterien in die schwarze Tonne.

Entsorger fordern strengere Rückgabe-Pflicht