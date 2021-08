Nachdem am Wochenende ein Affe in einem Geschäft in Bietigheim-Bissingen einen Verkäufer gebissen hat, hat sich nun der Besitzer des Tiers gemeldet. Der Zirkusmitarbeiter, der mit dem Berberaffen-Weibchen unterwegs war, habe bereits Kontakt mit dem gebissenen Mann aufgenommen, teilte die Polizei mit. Mittlerweile sei auch klar, dass das Tier alle erforderlichen Impfungen habe. Der Zirkusmitarbeiter hatte am Samstag in der Innenstadt von Bietigheim-Bissingen Spenden für einen Zirkus gesammelt. Dabei hatte der Verkäufer den Affen gestreichelt und war gebissen worden. Der Gebissene hatte sich erst nach Dienstschluss im Krankenhaus behandeln lassen.