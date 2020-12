Es war ein kurzes Gastspiel. Kaum aufgetaucht, ist der mysteriöse Monolith aus Metall in den Hessigheimer Felsengärten (Kreis Ludwigsburg) bereits wieder verschwunden.

Die mysteriöse Stele in den Hessigheimer Felsengärten. Inzwischen ist sie wieder verschwunden. SWR Foto: Andreas Haaß

"Wir sind Teil eines weltweiten Phänomens", freut sich Bürgermeister Günther Pilz im Gespräch mit dem SWR. Denn seit Wochen tauchen immer wieder Stelen an besonderen Orten auf - und verschwinden dann meist auch wieder. Zuletzt zum Beispiel bei Schloss Neuschwanenstein oder in Karlsruhe.

Steckt eine PR-Aktion hinter den Stelen?

Wer hinter den Bauwerken und deren Verschwinden steckt, ist unklar. Offenbar nahm das Phänomen in Utah in den USA seinen Anfang. Danach tauchten die Metall-Stelen in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern auf - und verschwanden wieder. Unter anderem wird eine PR-Aktion dahinter vermutet. Hessigheims Bürgermeister Pilz hatte sich die rund drei Meter hohe Stele extra selbst angeschaut. Sie wirke "surreal" und entfalte eine "besondere Wirkung", so der Bürgermeister.