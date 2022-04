Mutmaßlicher Vergewaltiger sitzt in U-Haft

per Mail teilen

Die Polizei hat einen 36-jährigen Mann festgenommen, der am Freitagabend in Reichenbach (Kreis Esslingen) eine junge Frau verschleppt und vergewaltigt haben soll.

Nach einer Vermisstenanzeige suchte die Polizei in Reichenbach (Kreis Esslingen) mit Hochdruck nach einer jungen Frau. Sie war offenbar in ein Gartenhaus verschleppt und dort vergewaltigt worden. Süddeutsche Mediengesellschaft

Die 23-Jährige war am Freitagabend von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden, nachdem sie von der Arbeit nicht Hause gekommen war. Die Polizei startete noch in der Nacht umfangreiche Suchaktionen. Ein Hubschrauber, Rettungshundestaffeln und mehrere Streifenwagenbesatzungen waren beteiligt. Am Samstag wurde die Suche fortgesetzt. Diesmal war auch die Feuerwehr Reichenbach dabei.

Mit Messer bedroht, entführt und vergewaltigt

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr machten Passanten die Einsatzkräfte auf eine Gartenhütte aufmerksam. Dort solle sich immer wieder ein unbekannter Mann aufhalten. Als die Frau die suchenden Beamten bemerkte, konnte sie sich befreien und aus dem Fenster klettern. Wie die Ermittlungen ergaben, soll der unbekannte Mann sie mit einem Messer bedroht, in die Gartenhütte verschleppt und dort vergewaltigt haben. Die 23-Jährige konnte wohl erst fliehen, als die Rettungskräfte kamen.

Mutmaßlicher Täter war polizeibekannt und vorbestraft

Bei ihrer Flucht wurde die junge Frau leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, wurde aber wenig später auf einem Feldweg im Bereich der B10 festgenommen. Vorher hatte er sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft selbst eine Verletzung zugezogen, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der mutmaßliche Täter hat nach bisherigen Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz, ist polizeibekannt und wegen Raubes vorbestraft. Am Sonntag ordnete der Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen Untersuchungshaft an. Bisher schweigt der Beschuldigte zu den Vorwürfen.