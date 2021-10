Die Polizei Stuttgart hat einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 34-Jährige soll versucht haben, am Dienstag um die Mittagszeit in ein Haus in Stuttgart-Süd einzubrechen. Ein Hausbewohner hatte nach Angaben der Polizei Scheibenklirren gehört. Als er nachsah, beobachtete er demnach den Verdächtigen, wie er durch ein Loch in einer Terrassentür ins Haus einsteigen wollte. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin, die Polizei konnte ihn aber im Zuge einer Fahndung stellen.