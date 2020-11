Ein 31-jähriger Mann aus Berlin hat am Dienstag vor dem Landgericht Stuttgart zugegeben, einen Mercedes-Mietwagen in die Luft gejagt zu haben, um den Daimler- Konzern zu erpressen. Der 31-Jährige hatte dem Konzern monatelang mit Anschlägen auf Mercedes-Fahrer und Angestellte gedroht, bis die Polizei ihn nach einer Explosion in Berlin festnehmen konnte. DNA-Spuren an den Überresten einer explodierten Rohrbombe an einem Mercedes hatten die Beamten auf die Spur des bereits Vorbestraften geführt. Vor Gericht gestand der Angeklagte am Dienstag in Stuttgart die Tat. Er habe jedoch niemanden verletzen wollen und für die Explosion eine ruhige Gegend ausgesucht, so der 31-Jährige. In den Erpresserbriefen hatte er davon gesprochen, Mercedesfahrer mit Quecksilber in Lüftungsanlagen zu vergiften und mit Bombenanschlägen gedroht. Auf einem Laptop aus der Wohnung des Angeklagten in Berlin konnten nach Aussage eines Ermittlers zudem einige der Erpresserschreiben wiederhergestellt werden. Darin hatte er von Daimler unter anderem 25 Millionen Euro gefordert. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart fordert wegen schwerer versuchter räuberischer Erpressung knapp sieben Jahre Haft. Das Urteil wird am Donnerstag erwartet.