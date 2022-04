Mutmaßlicher Brandstifter stellt sich

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Benningen (Kreis Ludwigsburg) am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, hatte sich nach dem Brand im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses der Verdacht ergeben, dass das Feuer gelegt wurde. Der mutmaßliche Täter stellte sich Sonntagabend in Berlin der Polizei. Er soll dafür gesorgt haben, dass eine Wohnung in dem Benninger Mehrfamilienhaus unbewohnbar wurde und Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung verantworten.