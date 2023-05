Die Polizei spricht von einem Schlag gegen einen internationale Schleuserring und zwölf Verdächtigen. Eine der Wohnungsdurchsuchungen fand in der Region Stuttgart statt.

Ermittlungsbehörden sind am Dienstag in Hessen und Baden-Württemberg gegen mutmaßliche Schleuserinnen und Schleuser vorgegangen. Insgesamt sechs Verdächtige seien dabei festgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Von elf Hausdurchsuchungen war demnach auch eine Wohnung in Esslingen am Neckar betroffen.

Schleusung über die Balkonroute

Insgesamt verdächtigen die Behörden zwölf Personen, an einem internationalen Schleuserring beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen in mindestens 80 Fällen Migranten gegen Bezahlung über Österreich nach Deutschland geschleust haben. Das sei über die sogenannte Balkanroute geschehen.

Erst Ende April kam es im bayerischen Krumbach zu einer Razzia im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Schleusergruppe. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

"Scouts" sollten Polizeikontrollen ausspähen

Bei der Schleusung nach Deutschland seien die Verdächtigen planvoll und professionell vorgegangen, berichten die Behörden. So sei beispielweise oftmals ein Fahrzeug vorgefahren, um mögliche Polizeikontrollen zu entdecken. Die Migrantinnen und Migranten hätten die deutsche Grenze dann oft in unwegsamem Gelände passiert, meist im Raum Freilassing im Süden von Oberbayern.

Immer wieder stehen mutmaßliche Schleuserinnen und Schleuser vor Gericht - wie hier im Mai 2022 in Ravensburg. SWR Dirk Polzin

Verdacht auf Schleusungen seit Ende 2021

Die ersten Schleusungen der Gruppe hätten sich im November 2021 zugetragen, werfen die Ermittlungsbehörden ihr vor. Die Beschuldigten sind zwischen 25 und 45 Jahre alt. Bei der Polizeiaktion konfiszierten die Einsatzkräfte neben Smartphones und Computern auch rund 11.000 Euro an Bargeld.