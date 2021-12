Mutmaßliche Entführer in Stuttgart gestellt

Die Stuttgarter Polizei hat am Montagnachmittag drei Männer in Stuttgart festgenommen, die im Verdacht stehen einen 41-jährigen Mann in Paris entführt und bedroht zu haben. Die französischen Behörden waren von der 42-jährigen Ehefrau des Opfers informiert worden. Laut Polizei Stuttgart, hatten die Entführer an die Frau Geldforderungen gestellt. Die Ermittlungen führten dann schnell in den Großraum Stuttgart, wo sowohl die mutmaßlichen Entführer als auch der 41-jährige Entführte von der Polizei aufgefunden wurden. Der Mann ist wohlauf. Die drei mutmaßlichen Entführer stehen in einem Verwandtschaftsverhältnis zu der 42-jährigen Ehefrau. Weitere Ermittlungen dauern noch an. Die drei Verdächtigen wurden am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.