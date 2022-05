Nach Bränden in Esslingen und Böblingen: mutmaßliche Brandstifterin gefasst

Nach mehreren Wochen Suche hat die Reutlinger Polizei eine mutmaßliche Brandstifterin gefasst. Die Verdächtige soll über 30 Brände in den Kreisen Esslingen, Böblingen, Tübingen und Reutlingen gelegt haben. Die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Böblingen kam der verdächtigen Frau Anfang der Woche auf die Spur. Nach einem weiteren Brand am Dienstag in Reutlingen fahndeten die Beamten gezielt nach der 51-Jährigen. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Autos und ihrer Wohnung sei tatrelevantes Beweismaterial gefunden worden, so die Polizei. Die Frau sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihre Motive seien nach Angaben der Polizei noch unklar. Der Gesamtschaden liege im sechsstelligen Bereich.