Der 31-Jährige soll zwei Banken im Kreis Ludwigsburg mit einem Messer bewaffnet überfallen haben. Jetzt wurde er festgenommen und befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat am Dienstag einen 31-Jährigen festgenommen. Die Festnahme erfolgte laut Polizei im Rahmen einer Großrazzia zu Schwarzarbeit in der Region. Der Mann steht im Verdacht, zwei Bankfilialen im Kreis Ludwigsburg mit einem Messer bewaffnet überfallen zu haben. Bei den Überfällen sei niemand verletzt worden, doch der Mann habe insgesamt eine sechsstellige Summe erbeutet.

Überfall im Juli in Korntal-Münchingen

Beide Überfälle ereigneten sich innerhalb der vergangenen Monate. Einer im Juli in Münchingen. Gegen Mittag klingelte der Mann laut Polizei bei der bereits geschlossenen Bankfiliale. Eine 47-jährige Mitarbeiterin habe ihm geöffnet und sei daraufhin von ihm mit einem Messer bedroht worden.

Der Mann habe einer anderen Mitarbeiterin befohlen, seine Tasche mit Bargeld aus dem Tresor zu füllen, während er das Messer auf die 47-Jährige richtete. Daraufhin sei er zu Fuß geflüchtet.

Banküberfall in Großingersheim

Der zweite Überfall, der dem festgenommenen 31-Jährigen zugeschrieben wird, spielte sich erst Mitte August ab. Im Ingersheimer Stadtteil Großingersheim, betrat der Mann erneut gegen Mittag eine Bankfiliale. Wie zuvor bedrohte der Mann eine Mitarbeiterin mit einem Messer, forderte sie auf, seine Tasche mit Bargeld zu füllen und flüchtete anschließend zu Fuß.

Letztendlich seien Beamte des Hauptzollamts Heilbronn dem Mann auf die Schliche gekommen. Am Dienstag sei er festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt worden. Seither befinde er sich in Untersuchungshaft.