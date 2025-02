Im Mai treffen in Basel beim Eurovision Song Contest (ESC) wieder Künstler aus ganz Europa aufeinander. Für Deutschland könnten dieses Jahr Musiker aus Stuttgart antreten.

Über 3.000 Künstlerinnen und Künstler haben sich darauf beworben, Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) zu vertreten. 24 davon dürfen jetzt beim ESC-Vorentscheid mit ihren Songs gegeneinander antreten - gleich zwei Musikgruppen aus Stuttgart sind dem Ziel zum Greifen nah.

Musik aus Stuttgart: Duo "Parallel" startete als Straßenmusiker

Francesco Caruso und Koray Cinar sind zusammen das Duo "Parallel". "Wir haben richtig Bock auf den ESC, weil es einfach an der Zeit ist, dass mal ein Deutsch-Italiener und ein Deutsch-Türke für Deutschland antreten dürfen", sagt Francesco im Telefoninterview.

Die beiden Stuttgarter machen von klein auf Musik und starteten 2005 ihre gemeinsame Musikkarriere auf der Stuttgarter Königstraße. Seit 2013 treten Francesco und Koray unter dem Namen "Parallel" auf. "Koray und ich gehen diesen Weg Schulter an Schulter, also parallel", erklärt Francesco die Bedeutung hinter dem Künstlernamen. Auf ihrem Instagram-Account findet man zahlreiche Musikvideos, die in Stuttgart aufgenommen wurden:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von wirsindparallel

Die beiden haben längst den Sprung von der Straße auf die Bühne geschafft. Über seine Zeit als Straßenmusiker sagt Francesco: "Das war die beste Schule". Über die Straßenmusik haben die beiden beispielsweise auch ihren Manager kennengelernt.

Das Duo "Parallel" beim SWR Sommerfestival. Christian Blanck

Francesco glaubt, dass "Parallel" mit seinen mehrsprachigen Songs gute Chancen hat, sich gegen die anderen Bewerber durchzusetzen. Welches Lied sie beim Vorentscheid am 14. oder 15. Februar singen werden, ist aber noch geheim.

Vincent Varus trat bereits auf dem "Kesselfestival" in Stuttgart auf

Auch Vincent Varus darf noch nicht verraten, mit welchem Song er Deutschland beim ESC vertreten will. Der gebürtige Offenburger ist seit seinem Studium Wahl-Stuttgarter und hat der Landeshauptstadt auch nach seiner Studienzeit nicht den Rücken gekehrt. "Mit Stuttgart verbinde ich sehr viel", erzählt Vincent im Telefoninterview. Ein Highlight für Vincent: Er durfte nach dem Gewinn des Newcomer-Contests 2023 ein Jahr später die Hauptbühne auf dem Kesselfestival eröffnen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von vincentvarus

In seiner WG in Stuttgart ist seine Musikkarriere überhaupt erst richtig ins Rollen gekommen. Hier hat er während der Corona-Pandemie angefangen, Songs zu covern und Videos auf TikTok hochzuladen. "Ich bin wahnsinnig froh, dass ich mich damals hingesetzt habe und das erste Video aufgenommen habe, was dann zu allem, was jetzt gerade passiert, geführt hat", so Vincent.

Ich habe früher immer den ESC geguckt und hätte mir nie vorstellen können, dass ich vielleicht selber mal auf der Bühne stehe.

Vincent hat schon als Kind gerne Musik gemacht. Angefangen mit der Blockflöte, hat er jahrelang Trompete gespielt, bevor er sich entschieden hat, seine Gesangs-Cover online zu teilen. 2025 soll ein neues Album erscheinen.

Im Interview hat Vincent erzählt, was es mit dem Namen "Vincent Varus" auf sich hat:

Mehr als 3.000 Bewerbungen für den ESC-Vorentscheid

Insgesamt haben sich 3.281 Musikerinnen und Musiker für den Vorentscheid des ESC beworben. Moderator Stefan Raab und sein Team haben aus allen Bewerbungen 24 Kandidatinnen und Kandidaten ausgesucht. Sie treten am 14., 15. und 22. Februar mit ihren Songs gegeneinander an. Die Shows mit dem Titel "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" werden auf dem Privatsender RTL zu sehen sein. Am 1. März wird der Gewinner dann in der ARD verkündet.

Der ESC findet in diesem Jahr in Basel statt, da der Schweizer Kandidat Nemo den ESC 2024 für sich entscheiden konnte.