Mülllaster in Sachsenheim umgekippt - Bergung schwierig

Ein Müllfahrzeug ist im Kreis Ludwigsburg umgekippt. Der Grund ist noch unklar. Die Bergung des 180.000 Euro teuren Fahrzeugs ist so schwierig, dass sie noch bevorsteht.

Auf gerader Strecke ist in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ein Müllfahrzeug von der Straße abgekommen und umgekippt. Die Polizei nimmt den Unfall auf. Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Das 25 Tonnen schwere Müllfahrzeug war am Mittwochnachmittag in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) unterwegs. Auf einem geraden Feldweg kam es von der Fahrbahn ab und kippte die Böschung hinunter. Der auf dem Trittbrett stehende Mitfahrer bemerkte die Situation rechtzeitig und konnte abspringen. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Aufwändige Bergung - Unfallursache unklar

Warum der Mülllaster mit einem Neuwert von rund 180.000 Euro auf der geraden Strecke umgekippt ist, ist noch unklar. Die Bergung des fast neuwertigen Fahrzeugs ist an dieser engen Stelle laut Polizei aufwändig. Deswegen wurde sie auf den Donnerstag verschoben. Der Feldweg wird während der Bergung voll gesperrt.