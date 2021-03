Pizzakartons, ganze Tüten voll Restmüll oder gebrauchte Schutzmasken - der öffentliche Raum wird während der Corona-Pandemie zunehmend verschandelt. Das beobachtet auch die Stadt Stuttgart. Man könne sagen, dass seit Beginn der Maßnahmen gegen die Pandemie die Vermüllung des öffentlichen Raums zugenommen hat, so ein Sprecher der Stadt Stuttgart. So würden etwa in den Abfallkörben verstärkt Hausmüll entsorgt oder Verpackungen einfach am Verzehrort liegen gelassen. Auch Schutzmasken tragen zur Vermüllung bei. Achtlos weggeworfen sind sie fatal für die Umwelt, beklagt der BUND. Wer sie entfernen will, sollte selbst eine Maske und Handschuhe tragen oder einen Greifer benutzen.