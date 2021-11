Stuttgarter Katholikentag will größten Martinsmantel der Welt präsentieren

per Mail teilen

Der 102. Deutsche Katholikentag findet vom 25. bis zum 29. Mai 2022 in Stuttgart statt. Er soll in Präsenz stattfinden. Auch ein Weltrekord ist geplant, hieß es am Mittwoch in Stuttgart.

Der Katholikentag findet vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart statt. Bischof Gebhard Fürst und Monsignore Christian Hermes (Mitte) stellten am Mittwoch die vorläufige Planung vor. SWR

Der Stuttgarter Katholikentag könnte ein erster Befreiungsschlag nach den begegnungsarmen Monaten sein, hofft Bischof Gebhard Fürst und verweist auf die große Zahl der Bewerbungen, die jetzt schon für das Programm eingegangen sind. Die Menschen sehnten sich nach Begegnung, so der Bischof am Mittwoch in Stuttgart.

Geplant wird zurzeit für einen Kirchentag in Präsenz. Sollte es zu einer neuerlichen Corona-Krise kommen, wolle man kurzfristig umplanen. Das sei ein “Learning” aus der Planung zum Ökumenischen Kirchentag in Nürnberg dieses Jahr, wo man mehrfach mit der Planung wieder von Neuem starten musste, so Prälat Klaus Krämer, der Beauftragte der Diözese für den Katholikentag.

Bischof Fürst: Themen für den Katholikentag liegen auf der Hand

Ob synodaler Weg, die Kirche und der Missbrauchskandal, ob Corona Pandemie oder Weltklima, die Themen des Katholikentages "liegen auf der Hand", sagte Gebhard Fürst. Der Wunsch, an einer der 1.500 Veranstaltungen teilzunehmen, ist auch jetzt schon an den Bewerbungen abzulesen, so Fürst weiter. Das endgültige Programm soll im März 2022 vorgestellt werden.

Nach 1925 und 1964 ist Stuttgart zum dritten Mal Austragungsort des Katholikentages. Der Stuttgarter Stadtdekan Monsignore Christian Hermes kann sich keinen besseren Austragungsort für den Katholikentag vorstellen. Es wird ein Kirchentag der "kurzen Wege", so Hermes. Das Kirchentagzentrum wird die Stuttgarter Innenstadt sein mit Hospitalhofviertel, Liederhalle und der Königstraße, rund um die Dom-Kirche St. Eberhard, Heimat der Stuttgarter Stadtkirche.

Stadtdekan Hermes: Wo Stuttgart draufsteht, muss auch Stuttgart drin sein

Die Stadt spiegele alle gesellschaftsrelevanten Themen wider und die müssten auch beim Deutschen Katholikentag eine Rolle spielen, so Hermes. Darüber hinaus sei Stuttgart ein Beispiel für gelungene Integration. 45 Prozent der Kirchenmitglieder in Stuttgart hätten eine andere Muttersprache. "Beim Katholikentag wird spürbar sein, was katholische Weltkirche konkret bedeutet", hofft Hermes.

Auf die Gastfreundschaft der Stuttgarter und Stuttgarterinnen setzt der Stadtdekan aber vor allem bei der Frage nach Privatquartieren. Auch hierzu soll es im kommenden Jahr noch einmal eine Aktion geben.

Weltrekordversuch: der größte Martinsmantel soll in Stuttgart entstehen

Auf dem Deutschen Katholikentag wird es Orte der Ruhe, aber auch für heiße Diskussionen und zum Feiern geben. Mit einer Guinnessbuch-reifen Aktion soll es gleich am Eröffnungsabend, am 25. Mai, losgehen: der Vorstellung des größten Martinsmantels der Welt. Dazu sind 2.500 Stoffteile an katholischen Schulen verteilt worden. Diese werden von den Schülern und Schülerinnen nach ihren Vorstellungen gestaltet. Zusammengesetzt werden die Einzelteile dann in der Werkstatt der Lederschmiede, einem Sozialunternehmen im Caritas Verband für Stuttgart.

Wegweiser nach Stuttgart

Mit einer weiteren Aktion will die Diözese so viele Teilnehmende wie möglich aus den zahlreichen Kirchengemeinen der Diözese Rottenburg-Stuttgart selbst nach Stuttgart holen. Die Aktion "Wege teilen" beginnt jetzt in den Kirchengemeinden mit dem Aufstellen von Hinweisschildern. Die Wegweiser zeigen die Entfernung nach Stuttgart.