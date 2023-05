Motorradfahrer rast in Korntal-Münchingen mit Tempo 100 auf Gehweg

In Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) hat es am Montagnachmittag eine wilde Verfolgungsfahrt gegeben. Ein Motorradfahrer war mit hohem Tempo vor der Polizei geflüchtet.

Bei einer wilden Verfolgungsfahrt in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) war am Montagnachmittag ein Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet. Die Polizei war nach eigenen Angaben auf den schwarz gekleideten Motorradfahrer an einer Ampel in Korntal-Münchingen aufmerksam geworden. Dort hatte der Motorradfahrer so stark beschleunigt, dass sein Vorderrad abhob und er nur auf dem Hinterreifen fuhr.

Ausweichmanöver: Fahrt auf Gehweg mit Tempo 100

Eine entgegenkommende Streife forderte ihn auf, langsamer zu fahren. Doch der Unbekannte raste davon - die Polizei mit Blaulicht hinterher. Der Motorradfahrer wechselte laut Polizei mit Tempo 100 auf den Gehweg, um einem Blitzer zu entgehen und überfuhr eine rote Ampel. In Richtung Schwieberdingen entkam er schließlich. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.