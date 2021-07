Wegen eines möglichen Fahrverbots an Wochenenden fühlen sich tausende Motorrad-Fans diskriminiert. Eine solche Regelung käme einem Eingriff in die Grundrechte gleich.

Mit einer Sternfahrt nach Stuttgart haben mehrere tausend Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer unter anderem gegen mögliche Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen und gegen Streckensperrungen demonstriert. Die Bikerinnen und Biker fuhren aus Ludwigsburg, Filderstadt (Kreis Esslingen), Wernau (Kreis Esslingen), Leonberg (Kreis Böblingen) und Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) auf den Cannstatter Wasen in Stuttgart.

Das Ganze ist Teil einer bundesweiten Aktion - auch in München und Leipzig wurde demonstriert, bereits im Mai hatte es ein ähnliches Treffen in Nürnberg gegeben.

Fahrverbote "Eingriff in Grundrechte"

Die Motorradfahrenden wenden sich gegen eine Initiative des Bundesrats, die eine Verringerung von Motorradlärm zum Ziel hat. Ein Fahrverbot am Wochenende komme einem Eingriff in ihre Grundrechte gleich, so die Biker auf dem Cannstatter Wasen. Die Demonstrierenden fordern eine Gleichbehandlung aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer - auch manche Autos seien sehr laut. Zu dem Protest aufgerufen hatte der Veranstalter "Ride for Free 2021".