Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage wegen Mordes gegen einen 70-jährige Mann erhoben. Er soll im Juli 1995 eine ihm völlig unbekannte Frau in Sindelfingen erstochen haben.

25 Jahre nach der Tat erhebt die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/Arne Dedert/dpa

Zur Tatzeit wohnte der Beschuldigte, der heute 70 Jahre alt ist, im Kreis Böblingen. Nachdem in Sindelfingen eine 35-jährige Frau durch Stiche in den Oberkörper getötet worden war, wurde der Beschuldigte bereits einmal von den Behörden überprüft. Zeugen hatten sein Auto in der Nähe des Tatorts gesehen. Doch die Ermittlungen konnten einen Tatverdacht gegen ihn nicht begründen.

Moderne DNA-Analyse

Tötungsdelikte werden allerdings regelmäßig überprüft. So auch in diesem Fall. 2018 wurde eine DNA-Spur noch einmal kriminaltechnisch untersucht. Dazu kamen weitere molekulargenetische Untersuchungen und Ermittlungen. Daraus ergab sich ein dringender Tatverdacht. Im Februar dieses Jahres wurde der Mann verhaftet. Seitdem ist er in Untersuchungshaft.

Kriminelle Karriere

Der Beschuldigte, der vor 25 Jahren als Manager in der Region Stuttgart gelebt hatte, ist kein unbeschriebenes Blatt. Vor 15 Jahren wurde er als Erpresser des Shell-Konzerns in Hamburg verurteilt. Auch wegen der Ermordung einer Frau 2001 in Oberfranken war er Jahre später gefasst und verurteilt worden. Nach Verbüßung der Strafen kam er wieder auf freien Fuß. Wann der Mordprozess gegen ihn vor dem Stuttgarter Landgericht beginnen wird, ist nach Auskunft der Staatsanwaltschaft noch offen.