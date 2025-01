Mord-Verdächtiger nach Verfolgungsjagd festgenommen

per Mail teilen

Das Zollfahndungsamt Stuttgart war in einer anderen Sache im Kreis Böblingen unterwegs, als sie dabei dem 25 Jahre alten Tatverdächtigen auf die Spur kamen. Sie informierten die Kriminalpolizei, die den Mann mit seinem sportlichen Auto stoppen sollte. Es kam zu einer Verfolgungsjagd und einer Kollision zwischen dem Sportwagen und einem Polizeiauto. Zwei beamte wurden leicht verletzt und der Tatverdächtige festgenommen. Der 25-Jährige wird verdächtigt, im Februar letzten Jahres in Steinenbronn einen 33 Jahre alten Mann verletzt zu haben - vermutlich durch Schüsse aus einer Waffe. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.