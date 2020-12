per Mail teilen

Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Mordprozess gegen einen 36-jährigen Mann begonnen. Er soll im Juni diesen Jahres seine ehemalige Lebensgefährtin und ihre neunjährige Tochter getötet haben.

Nach der Bluttat in Allmersbach ist die Polizei vor Ort. dpa Bildfunk picture alliance/Hemmann/SDMG/dpa

Vor einem halben Jahr waren die 41-Jährige und ihre Tochter in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) getötet worden. Der Ex-Freund der Mutter geriet schnell unter Verdacht. Der 36-Jährige stellte sich selbst und gestand gegenüber der Polizei die Tat. Er soll die beiden Opfer aus Frust über das Ende der Beziehung, aus Eifersucht und auch aus Hass ermordet haben.

Mit Dachlatte und Messer getötet

Die Anklage lautet auf zweifachen Mord. Der 36-Jährige soll seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen und ihr danach mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten haben. Danach habe er die schlafende Tochter getötet. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, direkt nach der Bluttat von Allmersbach versucht zu haben, seine damals 38-jährige Ehefrau in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) zu ermorden. Sie lebte damals getrennt von ihrem Mann. Das Vorhaben sei aber gescheitert, weil es dem Angeklagten nicht gelang, in ihre Wohnung einzudringen. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte zunächst. Er will sich erst später zur Tat äußern.