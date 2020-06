per Mail teilen

Ein 39 Jahre alter Mann wurde Anfang November 2019 im Göppinger Ortsteil Ursenwang getötet - ein Verbrechen mit noch vielen offenen Fragen.

Dauer 1:59 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Vier junge Männer wegen Mordes in Göppingen vor Gericht Weil sie im November in Göppingen einen 39-Jährigen so brutal zusammengeschlagen haben sollen, dass er starb, stehen seit Montag vier Männer in Ulm vor Gericht. Sie waren damals zwischen 15 und 23 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen - unter anderem - gemeinschaftlichen Mord vor. Video herunterladen (4,7 MB | MP4)

Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft den vier jungen Männern im Alter von 16 bis 23 Jahren Mord aus Habgier in Tateinheit mit schwerem Raub vor. Tatort war der Parkplatz eines Supermarktes in Göppingen-Ursenwang. Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann kurz vor seinem gewaltsamen Tod Geld von einem Bankautomaten abgehoben. Die Täter hatten ihr Opfer mit Tritten und Schlägen traktiert. Der 39-Jährige starb an stumpfer Gewalt gegen den Kopf, so die Staatsanwaltschaft.

Hintergründe der Tat noch unklar

In dem Prozess vor dem Landgericht Ulm müssen von Montag an die Hintergründe der Tat aufgeklärt werden. Opfer und Täter waren sich möglicherweise nicht ganz unbekannt. Der 39-Jährige soll in der Vergangenheit Anzeige gegen lautstarke alkoholisierte Jugendliche im Bereich des späteren Tatorts erstattet haben.

Wechselnder Verhandlungsort wegen Corona-Auflagen

In dem Verfahren sind rund 60 Zeugen geladen. Insgesamt wurden 19 Verhandlungstage angesetzt, so ein Sprecher des Landgerichts. Aufgrund der Abstandsregeln und der vielen Beteiligten findet der Prozess wechselweise im Ulmer Kornhaus und in der Donauhalle Ulm statt.