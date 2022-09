Heftige Kritik an Mopsrennen in Wernau

Am Wochenende soll das mittlerweile 9. Süddeutsche Mops- und Bulldoggenrennen in Wernau stattfinden. Die Tierschutzorganisation PETA fordert die Absage und hat Protest angekündigt.

Das für das Wochenende angekündigte 9. Süddeutsche Mops- und Bulldoggenrennen in Wernau (Kreis Esslingen) steht erneut heftig in der Kritik. Die Tierschutzorganisation PETA fordert das Rennen abzusagen und hat Protest angekündigt, sollte es dennoch stattfinden. Die Aktivisten wollen vor Ort ein Verbot der Vermehrung der Hunde fordern, sie sprechen von einer Qualzucht.

PETA: Zuchtmerkmale können lebenslanges Leiden hervorrufen

Für die Tiere bedeute diese "lebenslanges Leiden", erklärte PETA-Sprecherin Monic Moll gegenüber dem SWR. Das Rennen müsse zudem abgesagt werden, da gerade bei höheren Temperaturen für die Möpse und Bulldoggen Lebensgefahr bestehe. Neben röchelnden Geräuschen beim Atmen litten die Hunde oft unter Krankheiten wie Magen-Darm-Problemen und Entzündungen an Augen und Ohren. Durch das Rennen und die Prüfungen, die es zu absolvieren gelte, würde den Hunden Schaden zugefügt, so die Tierschutzorganisation.

"Wir haben das Tierwohl sehr wohl im Blick. Dieses Jahr mehr als sonst."

Künftige Mopsrennen sollen dem Klima angepasst werden

Die Veranstaltenden des Mopsrennens in Wernau habe die Umstände im Blick. Vor allem die Hitze der vergangenen Wochen - und die Aussichten auf das nächste, sommerlich warme Wochenende. "Wenn wir künftig so eine Veranstaltung machen, dann werden wir es später im Jahr tun", sagte Mitveranstalterin Elisabeth Both dem SWR. Die Veranstaltung sei eine Spaßveranstaltung, Möpse würden einzeln und nicht im Pulk laufen, deren Besitzer seien mündige Bürger. "Wir achten darauf, dass die Besitzer gut mit ihren Tieren umgehen", so Both. Den Forderungen der Tierschützer nach einem Verbot der Zucht von Möpsen erteilte sie eine Absage: "Man kann sie auch gesund züchten, mit längerer Nase und längerem Hals."

Ein Mops picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Veterinäramt beobachtet erstmals das Mopsrennen

Zum ersten Mal wird bei einem Mopsrennen in Wernau auch das Veterinäramt vor Ort sein. Mitarbeiter des Amtes wollen die teilnehmenden Hunde untersuchen. Hintergrund ist eine neue Tierschutz-Hundeverordnung. Diese regelt, dass Hunde mit sogenannten Qualzuchtmerkmalen weder ausgestellt noch zu Prüfungen zugelassen werden dürfen. Das heißt, dass Möpse oder Bulldoggen mit Atemproblemen vom Rennen ausgeschlossen werden.

Im Wernauer Stadion Neckartal soll am Samstag das Hundetraining stattfinden. Am Sonntagmittag ist das Hunderennen mit Wertung für verschiedene Rassen geplant. Rund 2.000 Besucher werden erwartet.