Stadtbezirk Möhringen sucht neues Wappen

Der Stuttgarter Stadtbezirk Möhringen soll ein neues Wappen erhalten. Dazu startet die Landeshauptstadt jetzt einen Ideenwettbewerb, an dem sich die Einwohner beteiligen können. Das bisherige Wappen war in die Kritik geraten, weil es eine afrikanische Frau in stark typisierender und karikierender Weise enthält. Eine Petition zur Änderung des Wappens hatte rund 9.000 Unterstützer gefunden. Nun soll ein neues Emblem gefunden werden, das, so die Stadt, die Bezirke Möhringen, Fasanenhof und Sonnenberg symbolisch vereint. Der Ortsname Möhringen hatte Historikern zufolge sowieso nie etwas mit dem altertümlichen Wort für Afrikaner, Mohr, zu tun, sondern war von dem Alemannen-Führer Moro abgeleitet.