Die Automobilkonzerne leiden unter anhaltenden Lieferengpässen von wichtigen elektronischen Bauteilen. Betroffen ist auch Daimler. Hier könnte die Kurzarbeit ausgeweitet werden.

Der anhaltende Mangel an Computerchips wird den Absatz von Daimlers Pkw-Tochter Mercedes-Benz im zweiten Quartal stärker treffen als im ersten. Die Unternehmensleitung schließt deswegen weitere Kurzarbeit nicht aus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Aufgrund der Chipkrise könne es in den nächsten Wochen "hier und dort" zu Produktionsstopps und Kurzarbeit kommen, sagte Finanzvorstand Harald Wilhelm am Freitag. Welche Standorte über die bisher bekannten betroffen sein könnten, ließ er offen. Auch zu Zeiträumen nannte Wilhelm keine Details. Das hänge davon ab, wann wo welche Chipteile verfügbar seien und wie man die Auswirkungen der Krise möglichst gering halten könne.

"Das ist taktisches Arbeiten Woche für Woche und sicherlich nicht in unserem Interesse, dass wir das irgendwie ausschlachten." Daimler-Finanzvorstand Harald Wilhelm

Ist auch die Produktion der S-Klasse in Sindelfingen betroffen?

Wilhelm sagte, die Produktionsunterbrechungen könnten mehrere Fahrzeugklassen betreffen. Nicht ausgeschlossen seien auch hochpreisige Pkw-Modelle wie die S-Klasse. Diese wird in Sindelfingen (Kreis Böblingen) gebaut. Zwar versuche man, die Auswirkungen der Chipkrise weitgehend von der S-Klasse fernzuhalten, garantieren könne man das aber derzeit nicht, so der Daimler-Finanzvorstand.

Kurzarbeit in den Werken Rastatt und Bremen

In den Werken Rastatt und Bremen sind bereits Tausende Beschäftigten in Kurzarbeit - zunächst bis Ende kommender Woche. In Bremen sind mehr als 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, in Rastatt rund 6.500. Die Mitarbeiter beider Werke sowie des Standorts im ungarischen Kecskemét waren bereits Anfang des Jahres wegen der Chipkrise in Kurzarbeit geschickt worden.

Der Halbleitermangel wird laut Daimler im gesamten zweiten Quartal ein Thema sein. Der Autobauer hofft auf eine Verbesserung der Lage im Spätsommer und Herbst. Noch gebe es von der Halbleiterindustrie aber keine Lieferzusagen.

Daimler hat Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht Trotz der Probleme mit der Lieferung von Chips hat Daimler am Freitag seine Renditeziele für die PKW-Sparte erhöht. Absatz, Umsatz und Betriebsergebnis sollen deutlich über den Zahlen des vergangenen Jahres liegen. Im ersten Quartal verdiente Daimler unterm Strich 4,4 Milliarden Euro. Vor einem Jahr lag dieser Wert bei 170 Millionen.

Auch andere Autokonzerne betroffen

Die weltweiten Probleme beim Nachschub von Elektronik-Chips zwingen auch andere Autokonzerne seit Wochen zu Unterbrechungen der Produktion. So hatte beispielsweise Audi am Donnerstag Kurzarbeit in seinem Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) angekündigt.