Modernisierung der Gäubahn - Einschränkungen für Reisende ab Ende Juni

In den kommenden Monaten müssen Bahnreisende mit größeren Einschränkungen auf den Strecken der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen rechnen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, modernisiere sie bis Mitte Juli Brücken und Gleise, in den Sommerferien dann das Elektronische Stellwerk in Horb. Von Einschränkungen sind Fern- und Nahverkehr betroffen . Von Ende Juli bis zum 19. August fahren zwischen Stuttgart-Vaihingen und Eutingen nur Nahverkehrsverbindungen, ebenso vom 20. August bis zum 11. September von Stuttgart-Vaihingen nach Horb. Zu streckenweisen Ausfällen kommt es unter anderem bei der Direktfahrt von Stuttgart nach Zürich am 26. Juni und vom 8. bis 10. Juli.