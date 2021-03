Es soll gleich eine ganze Woche für den Klimaschutz werden - in diesem Jahr gibt es in Stuttgart pandemiebedingt statt eines autofreien Sonntags eine sogenannte Stuttgarter Mobilitätswoche. Auf eine zentrale autofreie Veranstaltung will die Stadt verzichten, weil Großveranstaltungen noch nicht verlässlich möglich sind. Die erste Stuttgarter Mobilitätswoche ist im September geplant, teilte die Stadt Stuttgart am Donnerstag mit. Das habe der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Im Rahmen der Mobilitätswoche sollen über das Stadtgebiet verteilt verschiedene kleinräumige Aktionen und Aktivitäten in den Bereichen Nachhaltige Mobilität und Umwelt gebündelt werden, vor Ort und auch online. Insgesamt stehen dafür mehr als eine Million Euro bereit. Ein genaues Konzept soll noch im Frühjahr vorgelegt werden.