Es sind zwei Hilfsangebote für ältere Menschen: Eine mobile Arztpraxis fährt in Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis und Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) wird für zwei Tage eine transportable Impfstation aufgebaut.

Weil es für viele hochbetagte Menschen schwierig ist, zu einem der Impfzentren zu kommen, geht das Klinikum Stuttgart jetzt den umgekehrten Weg und richtet in der Schlosshalle in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) ein kurzfristiges lokales Impfzentrum ein. Am Freitag und Samstag sollen dort jeweils rund 500 über 80-Jährige gegen Corona geimpft werden. Mit Hilfe der lokalen Behörden wurden die Menschen angesprochen.

Das Angebot richtet sich an Senioren, die nicht in Pflegeheimen leben. Es ist ein Pilotprojekt und soll möglicherweise häufiger durchgeführt werden, um auch die wenig mobile Bevölkerung zu impfen.

Impf-Truck fährt durch den Rems-Murr-Kreis

Das Konzept einer weiteren mobilen Impfaktion wird in Abstimmung mit dem baden-württembergischen Sozialministerium durchgeführt und ist im Land bisher einmalig. Ein Lkw des Roten Kreuzes, ausgestattet mit allem was in eine Arztpraxis gehört, kommt ab Anfang März in die Städte und Gemeinden. Vorerst nur in den Rems-Murr-Kreis, doch später könnte das Projekt auch für andere Regionen übernommen werden.

Mit der mobilen Arztpraxis sollen auch hier die Senioren und Seniorinnen erreicht werden, die zuhause leben, es aber nicht bis ins Kreis-Impfzentrum schaffen. Das Sozialministerium unterstützt das Projekt mit Impfstoff und Personal aus dem Zentralen Impfzentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses.