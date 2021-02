Nach wochenlanger Schließung und Notbetreuung öffnen am Montag landesweit wieder Grundschulen und Kitas. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, finden in Ludwigsburg Schnelltests in Kitas statt.

Stadt erhofft sich höhere Testbereitschaft

Die Stadt hat sich für mobile Tests entschieden, weil die bisherige Testbereitschaft sehr gering war. Im letzten Jahr seien die Tests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon in Apotheken und Arztpraxen angeboten worden, jedoch wurden diese nur zu zehn Prozent angenommen, so eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Der Anfahrtsweg sei wohl eine zu große Hürde, daher kämen nun die mobilen Tests in die Einrichtungen.

Im Kinder- und Familienzentrum Grünbühl-Sonnenberg hat eine medizinische Mitarbeiterin einen großen Karton mit Tests mitgebracht. Die Durchführung und Auswertung übernimmt die geschulte Frau. Getestet werden nicht die Kinder, sondern nur die Erzieherinnen und Erzieher des Kinder- und Familienzentrums. Die Tests sind freiwillig.