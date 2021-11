Mehr Mobile Impfteams im Landkreis Ludwigsburg unterwegs

Die Zahl der Mobilen Impfteams im Landkreis Ludwigsburg soll aufgestockt werden. Gründe sind die immer höheren Corona-Fallzahlen und die gestiegene Nachfrage nach Impfungen. So sollen vom kommenden Montag an zwei weitere Mobile Impfteams in den Städten und Gemeinden des Landkreises unterwegs sein, und ab dem 1. Dezember ein weiteres Team in den sechs Großen Kreisstädten. Landrat Dietmar Allgaier (CDU) zufolge sollen die Einsätze so organisiert werden, dass möglichst kurze Wartezeiten entstehen. Wie andere Landräte in der Region forderte auch Allgaier eine Impfpflicht für Berufsgruppen im Gesundheits- und Pflegebereich. Der Landrat kritisierte die angedachte Aufhebung der nationalen Pandemie-Lage. Dies würde zu einer Verharmlosung der aktuellen Lage führen.