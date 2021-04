per Mail teilen

Auch im Kreis Göppingen sollen jetzt mobile Impfteams direkt in die Städte und Gemeinden kommen. Dadurch soll es gehbehinderten Menschen und Über-70-Jährigen erleichtert werden, sich gegen Corona impfen zu lassen. Das Angebot soll im Mai starten. Rund ein Dutzend Kreisgemeinden machen mit. Diese sogenannten Pop-up-Impfzentren werden vom zentralen Impfzentrum Ulm aus versorgt. Das sagte der Schlierbacher Bürgermeister Sascha Krötz der Göppinger Zeitung (NWZ). Den Auftakt macht seine eigene Gemeinde am 3. Mai, gefolgt von Birenbach (4.Mai), Rechberghausen (5. Mai), Gingen (6.Mai), Lauterstein (7. Mai) und Kuchen (10. Mai). Bei weiteren Kommunen steht der genaue Termin noch nicht fest. Die Anmeldung solle bei den Gemeinden in Absprache mit den Hausärzten erfolgen, heißt es weiter.