Ödenturm leuchtet: Mittelstandspreis für Alb-Elektrizitätswerk

per Mail teilen

Um den 600 Jahre alten Aussichtsturm Ödenturm bei Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) nachts wieder zum Leuchten zu bekommen, hat das Albwerk Material und Personalleistungen im Wert von 33 Cent pro gespendetem Euro beigesteuert. In der Freizeit installierten die Mitarbeitenden dann eine insektenfreundliche LED-Beleuchtung. Das Alb-Elektrizitätswerk gewann damit den undotierten Preis von Caritas und Diakonie in der Kategorie bis 500 Mitarbeitende. Er steht unter dem Motto "Leistung - Engagement - Anerkennung" und soll das soziale Engagement von Unternehmen stärken und würdigen.