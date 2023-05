Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter in Stuttgart haben in diesem Monat teilweise Anspruch auf eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro. Der Gewerkschaft IG Bau teilte mit, das gelte für diejenigen, die in der Gewerkschaft seien und in einer Firma arbeiten, die einem Arbeitgeberverband angehöre. Als Begründung für die Prämie hieß es, Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter hätten in der ganzen Pandemie durchgearbeitet. Die steuerfreie Sonderzahlung wird demnach mit der Januar-Abrechnung überwiesen. Im April erhalten laut IG Bau tarifgebundene Beschäftigte außerdem eine weitere Lohnsteigerung in Höhe von 2,2 Prozent. Das Bauhauptgewerbe in Stuttgart beschäftige aktuell knapp 6.700 Menschen, teilte die Gewerkschaft unter Berufung auf die Arbeitsagentur mit.