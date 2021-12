Mitarbeiter sollen rund 70 Pakete gestohlen haben

Die Polizei hat offenbar eine Serie von Paketdiebstählen in Stuttgart aufgeklärt. Drei Männer sollen über Wochen hinweg Pakete geöffnet und deren Inhalt gestohlen haben. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Insgesamt öffneten die mutmaßlichen Täter nach Polizeiangaben rund 70 Pakete und erbeuteten so Mobiltelefone, Zubehörteile, Schmuck oder Uhren. Zwei der Tatverdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren sollen als Mitarbeiter des Logistikzentrums in Stuttgart-Nord tätig gewesen sein. Einen Teil des Diebesguts sollen die Männer dann an den dritten Komplizen zum Verkauf übergeben haben. Bei Wohnungsdurchsuchungen entdeckten die Beamten einen Teil der Beute, Bargeld und mehrere Waffen.