Mit Knochenbruch auf der Covid-Station im Klinikum Stuttgart

per Mail teilen

Bei vielen Patienten, die wegen einer anderen Krankheit ins Krankenhaus kommen, wird Corona festgestellt. Für Krankenhäuser wie das Klinikum Stuttgart bedeutet das enorme Herausforderungen.

Wenn eine Person mit einem Knochenbruch ins Klinikum Stuttgart kommt und festgestellt wird, dass sie Corona-positiv ist, dann kommt sie auf die Covid-Station. Das bedeutet Mehraufwand für die Krankenhaus-Mitarbeitenden. SWR

Gregor Paul ist leitender Oberarzt auf einer Covid-Station im Klinikum Stuttgart. Doch die Behandlung von Corona steht immer weniger im Mittelpunkt seiner Arbeit. Denn immer mehr Patientinnen und Patienten kommen mit und nicht wegen Covid zu ihm auf die Station. "Zum Beispiel behandeln wir Patienten, die Gesichtsschädelfrakturschäden haben. Das hatten wir immer schon mal, aber das sehen wir jetzt gehäuft."

Facharzt für Traumata muss erst einmal die Schutzkleidung anlegen

Jeder Patient, der ins Krankenhaus eingeliefert wird, egal mit welcher Krankheit, wird PCR-getestet. Oft wissen die Patienten gar nicht, dass sie auch Corona haben und sind überrascht, wenn der Test dann plötzlich positiv ist. Damit ist klar, die Patienten müssen auf die Covid-Station. Das bedeutet Isolation und gesonderte Behandlungen und damit einen großen Mehraufwand für das Klinikpersonal, so Klinikvorstand Jan Steffen Jürgensen. "Der Traumatologe kommt auf die Station, muss sich selbst in die entsprechende Schutzkleidung verhüllen, visitieren und Inspektion machen, den Verband wechseln und so weiter - das ist logistisch anspruchsvoll."

Klinikvorstand Jan Steffen Jürgensen bezweifelt, ob die Hospitalisierungsinzidenz noch eine verlässliche Grundlage für die Situation in den Krankenhäusern ist. SWR

Klinikchef verweist auf andere Länder

Da auch Patienten, die nicht wegen sondern mit Corona ins Krankenhaus kommen, hat das auch Auswirkungen auf die Hospitalisierungsinzidenz. Experten kritisieren nun, dass dieser Wert als Anhaltspunkt zum Krankenhausgeschehen nicht mehr aussagekräftig ist. "Ein Fehler im System", vermutet Jürgensen: "In anderen Ländern versucht man zu trennen mit oder wegen Covid in stationärer Behandlung. In England zum Beispiel. Und wenn wir eine Trennung schaffen würden im Meldesystem, dann wäre das ein differenzierteres Bild."

Auch andere Kliniken und Krankenhäuser wie die RKH-Kliniken mit Sitz in Ludwigsburg haben in den vergangenen Tagen bestätigt: Die Zahl der Patienten auf der Covid-Station steige seit einigen Wochen stark an, die mit ganz anderen Krankheiten eingeliefert werden. Für die leitenden Ärzte auf den Covid-Stationen wie Arzt Gregor Paul eine Herausforderung, da dort vor allem Infektiologen arbeiten. Er versucht es trotzdem positiv zu sehen: "Das Schöne ist, wir sind ein großes Klinikum. Wir sind viele Fachabteilungen. Und die Wege sind erfreulicherweise sehr kurz. Da haben wir einen kurzen Draht zu den Fachbereichen."