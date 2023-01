per Mail teilen

Am Wochenende hat sich ein Falschfahrer oder eine Falschfahrerin eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der oder die Schuldige wurde noch nicht gefunden. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei hat bisher noch keine Einzelheiten über den Fahrer oder die Fahrerin ermittelt, der oder die am Wochenende auf der A81 zwischen Stuttgart und Ludwigsburg mit Tempo 300 unterwegs war und sich eine wilde Verfolgungsjagd geliefert hat. Aussehen, Geschlecht und Alter seien derzeit nicht bekannt, sagte Steffen Grabenstein vom Polizeipräsidium Ludwigsburg am Montag dem SWR. Die Polizei überprüfe gerade, ob das Fahrzeug eine Radarfalle ausgelöst habe, um über das Blitzerfoto weitere Einzelheiten ermitteln zu können. Außerdem seien Zeugen, die in der Nacht etwas gesehen oder bemerkt haben, nach wie vor aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden.

SWR-Moderatorin Diana Hörger im Gespräch mit Steffen Grabenstein vom Polizeipräsidium Ludwigsburg:

Als Falschfahrer auf B10 aufgefallen

Die Polizei war in der Nacht von Freitag auf Samstag zunächst auf einen Falschfahrer mit Biberacher Autokennzeichen auf der B10 aufmerksam geworden. Die Fahrerin oder der Fahrer hatte zunächst kurz vor einer Autobahnauffahrt gewendet, weil eine Kontrollstelle auf der A81 einen Rückstau verursacht hatte. Dann fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Stuttgart zurück. Nachdem wegen des Falschfahrers mehrere Notrufe eingingen, nahm die Polizei die Verfolgung auf. Am Ende der Verfolgungsjagd ließ der Fahrer das Fahrzeug stehen und entkam zu Fuß. Seitdem sucht die Polizei nach der flüchtenden Person, von der sie noch nicht mal Aussehen und Geschlecht kennt.

Falschfahrer flüchtete mit bis zu 300 Stundenkilometern

"Der Fahrer hatte auf der B10 verbotswidrig gewendet, weil da Stau gewesen ist", erklärt Steffen Grabenstein vom Polizeipräsidium Ludwigsburg dem SWR. Als Geisterfahrer sei der dann auf der A81 bei Stuttgart-Zuffenhausen der Besatzung eines Streifenwagens begegnet und ließ sich von der Autobahn geleiten.

Dann flüchtete er aber in Richtung Heilbronn. Auf der A81 bei Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) wurde das Fahrzeug erneut gesichtet. Obwohl mehrere Streifenwagenbesatzungen versuchten, den flüchtigen schwarzen Sportwagen einzuholen, gelang dies nicht, da dessen Fahrer Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde fuhr.

Verfolgungsjagd mit getuntem Auto

Das Fahrzeug sei ein getunter Mercedes gewesen. Nur deshalb habe das Fahrzeug eine so hohe Geschwindigkeiten erreichen und die Polizei abhängen können.

"Wir mit den normalen Dienstwagen kamen da nicht ran."

Man dürfe sich aber keine Verfolgungsjagd wie im Film vorstellen, wo die Polizei mit gleicher Geschwindigkeit dem Flüchtenden hinterher rast. "Wir versuchen dann an dem Fahrzeug dran zu bleiben. Das Fahrzeug selbst versuchen wir dann aber durch andere Streifenwagen, die dazu kommen, möglichst kontrolliert zum Halten zu bringen."

Fahrzeug war nicht als gestohlen gemeldet

Der knapp 200.000 Euro teure Wagen wurde nach der Verfolgungsjagd sichergestellt. Das Fahrzeug sei nicht als gestohlen gemeldet worden. Nun müsse geklärt werden, ob über den Halter auch der Täter oder die Täterin ermittelt werden kann. Möglicherweise handelt es sich bei dem schnellen Auto um einen Firmenwagen.

Ein Polizeihubschrauber konnte den Fahrer oder die Fahrerin schließlich bis nach Mühlhausen im Täle (Landkreis Göppingen) verfolgen. Dort flüchtete der Täter zu Fuß. Sein Auto wurde beschlagnahmt und die Spuren gesichert. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei ermittelt gegen ein Falschfahrer, der den Beamten auf der A81 mit Tempo 300 davonraste. picture alliance / Frank Rumpenhorst/dpa | Frank Rumpenhorst

Polizei: Rasen ist gefährlich und strafbar

Klar ist: Die Raserei des unbekannten Fahrers oder der unbekannten Fahrerin war für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich, erklärt Grabenstein.

"Bei solchen Geschwindigkeiten hat auch der Fahrer selbst sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle.".

Kein anderer Verkehrsteilnehmer rechne mit einem Auto, das mit 300 Stundenkilometern angefahren kommt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist es durch den Fahrer oder die Fahrerin nicht zu Unfällen gekommen. Dennoch stehen bereits jetzt mehrere Tatbestände im Raum, so Grabenstein. "Wir haben ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Wir haben möglicherweise durch das Fahren entgegen der Fahrtrichtung einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr." Dazu könnten Vorwürfe wie Nötigung kommen.

41 Streifenwagen an Verfolgung beteiligt

An der Verfolgung des schwarzen Sportwagens und der Suche nach dem flüchtigen Fahrer oder der Fahrerin waren neben dem Polizeihubschrauber noch insgesamt 41 Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart und Ulm beteiligt. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch den Raser unter Umständen geschädigt oder gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Telefonnummer 0711 68690 zu melden.