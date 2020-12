Polizeibeamte haben einen Mann vorläufig festgenommen, der mehrere Passanten mit Pfefferspray in der Stuttgarter Innenstadt angegriffen haben soll. Der 45-Jährige soll offenbar wahllos drei Personen das Spray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend flüchtete er in Richtung eines Kaufhauses an der Sophienstraße und griff dort drei weitere Menschen mit dem Spray an. Rettungskräfte kümmerten sich um die Passanten. Die Beamten brachten den 45-Jährigen in eine Klinik.