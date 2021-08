Bei hochsommerlichen Temperaturen halten sich viele Menschen gerne am Wasser auf. Nicht nur ein Platz im Freibad ist begehrt, auch Bootfahren auf Flüssen wie der Enz bei Bietigheim ist beliebt.

Das Meer ist weit, aber auch an Flüssen wie der Enz bei Bietigheim kommen Urlaubsgefühle hoch. Anna Bröll von den Kanuverleihern "Die Zugvögel" schwärmt in höchsten Tönen: "Die Enz ist superidyllisch, ein landschaftliches Highlight in der Region und sie hat die perfekten Wassertemperaturen, um sich auch mal nasszuspritzen."

Idylle mit Schildkröten und Enten

Anna Bröll empfiehlt eine Kanutour, die in Bietigheim startet. Nach dem Eisenbahnviadukt verengt sich die Enz auf etwa drei Meter - Idylle pur. "Rechts und links ragen die Äste rein, Schildkröten sitzen drauf und die Enten sind grade mit ihren Babys am Start."

"Kanufahren kann fast jeder", erzählt Bröll. Die Enz sei auch für Anfänger und Familien mit Kindern gut geeignet, weil sie größtenteils ein stehendes Gewässer sei, erzählt sie im SWR. Außerdem bekommen Hobby-Kanufahrer neben dem Boot, Paddeln und Trockentonnen auch Schwimmwesten ausgehändigt.

Im Trend: Stand Up Paddling

Neben Kanus verleihen "Die Zugvögel" auch Stand Up Paddling Boards (Stehpaddelbretter), die im Moment voll im Trend liegen. "Auch das ist nicht so schwer, wie es sich manche vorstellen", sagt Anna Bröll.

"Auf einem Stand Up Paddling Board durchs Wasser zu gleiten, ist ein ganz tolles Körper-Workout"

Stand Up Paddling ist nicht nur was für Sportskanonen. "Mit Anfängerboards kann es fast jeder", sagt Bröll. Sogar Yoga auf den Boards bieten "Die Zugvögel" an. Dazu werden acht Boards aneinandergehängt und dann wird "ganz gemütlich in schöner Abendstimmung" Yoga auf der Enz gemacht.