In Sindelfingen (Kreis Ludwigsburg) hat ein Mann eine Blitzersäule mit einem Brecheisen kaputt geschlagen. Mehrere Zeugen sahen den Vorfall in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße am Mittwoch Abend und riefen die Polizei. Sie konnte kurz darauf einen 23-Jährigen vorläufig festnehmen. Die Anlage muss nun repariert werden.