Minister Lucha: Nicht immer Weißenau, Bad Schussenried und Zwiefalten

Am Donnerstag geht eine geplante neue forensische Psychiatrie in Stuttgart Bad-Cannstatt in eine neue Projektphase: Bei dem sogenannten Bürgerbeteiligungsverfahren will das baden-württembergische Sozialministerium nach eigenen Angaben Hintergründe zu erklären und die Bedürfnisse in der Bevölkerung bei diesem Thema herausfinden. Bereits jetzt gibt es bei Anwohnerinnen und Anwohnern Bedenken, dass aus dem bisherige Rot-Kreuz-Krankenhaus eine forensische Psychiatrie werden soll.