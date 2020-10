per Mail teilen

Vier Jahre lang war das Mineralbad Berg wegen einer Generalsanierung geschlossen. Seit Montag hat das Stuttgarter Traditionsbad wieder geöffnet.

Das Bad Berg in Stuttgart-Ost ist mit moderner Technik ausgestattet und kernsaniert worden. Trotzdem wurde der Charakter aus den 1950er-Jahren bewahrt. Die Baukosten liegen nach Angaben der Stadt Stuttgart bei 34 Millionen Euro.

Probleme an Quellrohren brachten Zeitplan durcheinander

Die Sanierungsarbeiten hatten sich wegen unerwarteter Schäden an zwei Quellrohren um zwei Jahre verzögert. Auch die Baukosten waren um etwa vier Millionen Euro gestiegen. Neben dem Mineralbad Berg starten in Stuttgart und der Region auch andere Bäder wieder ihre Besuchersaison, unter anderem auch das Merkel'sche Schwimmbad in Esslingen.