Der Mikrochip-Mangel macht der Autobranche neben der Corona-Krise zu schaffen. Auch Mercedes-Werke sind betroffen. Die Auswirkungen lassen sich laut Daimler noch nicht konkret absehen. Im Januar seien die Auslieferungen der Pkw-Tochter Mercedes Benz noch gut abgesichert, sagte Daimler-Vertriebschefin Britta Seeger am Mittwoch. Die Auswirkungen im Februar und März müssten noch intern und mit den Zulieferern untersucht werden. Man sei aber zuversichtlich, das Thema gemeinsam mit den Lieferanten gut auf die Reihe zu kriegen. Wegen der weltweiten Lieferprobleme bei Mikrochips musste die Produktion in den Mercedes-Werken in Rastatt und Bremen sowie im Werk in Ungarn bereits angepasst werden.