Wegen einer missglückten Millionen-Sanierung droht der Schule das Aus. Geislinger Bürger wollen in Stuttgart protestieren. Von der Landesregierung fordern sie, Versprechen einzuhalten.

Am Samstag wollen Eltern sowie Schülerinnen und Schüler aus Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) gegen die geplante Schließung des Michelberg-Gymnasiums protestieren. Zu der Demo kommen sie nach Stuttgart, in die Landeshauptstadt. Sie sind gegen Pläne, wonach die Kinder und Jugendlichen künftig an einem anderen Gymnasium in Geislingen unterrichtet werden sollen, dem Helfenstein-Gymnasium. Die Zusammenlegung beider Schulen hatte Ende Oktober der Geislinger Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, wodurch die Stadt noch zwei statt drei Gymnasien hätte.

Geislinger Gymnasium wurde als "Pannenschule" bekannt

Weil die Sanierung des Michelberg-Gebäudes fehlschlug, wäre eine weitere Millionen-Summe notwendig, um die Schließung des Gymnasiums abzuwenden. Die Stadt lehnt diese Option aber als zu teuer ab. Eine Gruppe, die sich als Öffentlichkeits-AG des Michelberg-Gymnasiums bezeichnet, hofft unterdessen weiter darauf, dass der Landtag den weiteren Betrieb ihrer Schule unterstützt.

Die Geschehnisse in Geislingen im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten hatte auch bundesweit für Aufsehen gesorgt: Der "Spiegel" beispielsweise bezeichnete es als "unfassbare Pannenserie", die "FAZ" sprach von der "Pannenschule in Geislingen". Ein Gebäudeteil war nach der Sanierung einsturzgefährdet. In vielen Bereichen sei nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gebaut worden, etwa bei der Fassade, den technischen Anlagen oder beim Brandschutz, beklagte die Stadt.

Stadt Geislingen: Zusammenlegung wäre günstiger

Die geschätzten Kosten, um die misslungene Sanierung des Michelberg-Gymnasiums zu beheben, und am Ende doch ein funktionierendes Schulgebäude zu haben, sind hoch. Zusammen mit "Status quo"-Kosten für das Helfenstein-Gymnasium würden dafür nach Berechnungen der Stadt Geislingen knapp 50 Millionen Euro fällig werden.

Die Stadt bevorzugt stattdessen eine andere Variante als Lösung. Diese würde den Angaben zufolge mit rund 25 Millionen Euro etwa halb so viel kosten. Dabei gäbe es keinen Schulbetrieb mehr am Michelberg-Gymnasium. Stattdessen würden die bisherigen Schülerinnen und Schüler künftig das Helfenstein-Gymnasium besuchen, das dafür entsprechend umgebaut werden müsste.

Während der Sanierung fand der Unterricht auch in Containern statt (Archiv, 2020). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Michelberg-Unterstützer: Geislingen braucht das Gymnasium

Vertreter der Elternschaft des Michelberg-Gymnasiums sind jedoch strikt dagegen. Zu den vielen Argumenten der "Öffentlichkeits-AG" gegen die Schulschließung und eine Zusammenlegung mit dem Helfenstein-Gymnasium zählt unter anderem, dieses Gymnasium sei für derartige Massen an Kindern und Jugendlichen nicht ausgelegt - trotz der geplanten Erweiterung des Gebäudes. Sie befürchten, dass sich die Lernbedingungen für die Schüler in der Region drastisch verschlechtern, wenn das Michelberg-Gymnasium geschlossen werden sollte.

Michelberg-Unterstützer und Stadt verwenden unterschiedliche Zahlen

Die Elternvertreter bitten die Landesregierung um Hilfe. In einem offenen Brief schrieben sie ihr Mitte Oktober, die "Sanierung der Sanierung" für den Erhalt des Michelberg-Gymnasiums koste 38 Millionen Euro, was ungefähr den 38,684 Millionen Euro entspricht, die die Stadt Geislingen dafür veranschlagt.

Außerdem argumentierten die Elternvertreter, die Stadt könnte 8 Millionen Euro an Schadenersatz von den Sanierungs-Firmen zurückbekommen. Das habe die Stadt selbst so mitgeteilt, schreiben die Eltern-Vertreter in einem offenen Brief an die Landesregierung. Die Stadt versucht tatsächlich, von den für die Sanierung verantwortlichen Firmen Schadenersatz zu erhalten. Dazu laufen Gerichtsverfahren. Doch ob und wie viel der 21 Millionen Euro an Sanierungskosten die Stadt zurückbekommt, ist wie immer bei solchen Gerichtsverfahren schwer abzuschätzen.

Die Eltern-Vertreter rechneten in ihrem offenen Brief jedenfalls Landes-Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) Mitte Oktober vor, was für den Erhalt des Michelberg-Gymnasiums aus ihrer Sicht finanziell nötig wäre: Da die Stadt 12 Millionen Euro für die Erweiterung des Helfenstein-Gymnasiums verwenden wolle und könne, seien folglich nur noch weitere 18 Millionen Euro nötig, um stattdessen das Michelberg-Gymnasium zu erhalten - so die Argumentation der Elternvertreter.

"Save the Migy" - also "Erhaltet das Michelberg-Gymnasium" fordert eine Gruppe bis heute (Archiv, 2020). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Eltern hoffen auf Geld vom Land

Im offenen Brief an Ministerin Schopper ging es darum, ob das Land "ausnahmsweise zinslose Hilfskredite" an die Stadt gewähren könnte beziehungsweise, "wie das Land in dieser einmaligen Situation finanziell unterstützen könnte". In einem anderen Schreiben erinnerten die Elternvertreter Schopper daran, ihre Amtsvorgängerin Susanne Eisenmann (CDU) habe zugesagt, das Land werde "gegebenenfalls auch finanzielle Unterstützung leisten".

Ex-Kultusministerin Eisenmann sagte Hilfe zu

An anderer Stelle ist von "gegebenenfalls" keine Rede mehr. Als der Ausschuss für Kultus, Jugend und Sport im Mai 2020 über das Thema beriet, sagte Eisenmann Landtags-Unterlagen zufolge finanzielle Hilfe zu: "Die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport erläuterte, das Michelberg-Gymnasium in Geislingen stelle einen echten Sonderfall dar. Bei der damaligen Sanierung sei einiges schiefgelaufen, ein konkreter Schuldiger lasse sich nicht ausmachen. Die Stadt Geislingen stehe finanziell unter Druck. Sie (die Ministerin) habe Hilfe zugesagt. Falls eine Lösung am Geld scheitern solle, werde das Land helfen."

Chancen für Petition stehen schlecht

Kommende Woche will sich der Landtag mit einer Petition von Michelberg-Unterstützern befassen. Erst danach will sich Geislingens Oberbürgermeister Frank Dehmer (parteilos) wieder zu dem Thema äußern, teilte er dem SWR am Tag vor der geplanten Demonstration mit. Doch der zuständige Ausschuss des Landtags hat die Petition aus Geislingen bereits im Oktober abgelehnt. Der Ausschussvorsitzende Thomas Marwein (Grüne) sagte dem SWR, in der Regel halte sich der Landtag an die Vor-Entscheidung des Petitionsausschusses.