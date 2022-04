per Mail teilen

Michael Gentner, der ältere Bruder des langjährigen Fußball-Bundesliga-Profis Christian Gentner, tritt Anfang Februar seinen neuen Job beim VfL Wolfsburg an. Michael Gentner war in den vergangenen 18 Jahren in verschiedenen Funktionen für den Nachwuchs des VfB Stuttgart tätig. Gentner wird neuer Akademie-Direktor beim VfL Wolfsburg.