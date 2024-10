Prozessauftakt: "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg vor Gericht

Wann kommen Beschuldigte in Untersuchungshaft? Welche Vorgaben müssen dafür erfüllt sein? Und wie lange darf eine Untersuchungshaft dauern? Diese Fragen beantwortet die SWR Redaktion Recht und Justiz:

Nicht jeder Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren kommt automatisch in Haft. Die Untersuchungshaft dient allein dazu, das Strafverfahren zu sichern - also dafür zu sorgen, dass die Beschuldigten sich einem späteren Gerichtsprozess nicht entziehen und dass bis dahin keine Beweismittel vernichtet oder manipuliert werden. Die U-Haft ist keine vorgezogene Strafe. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gelten die Beschuldigten als unschuldig. Deswegen gibt es hohe gesetzliche Hürden für die Untersuchungshaft.

Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft

Voraussetzung Nummer eins ist ein "dringender Tatverdacht". Das ist eine recht hohe Verdachtsstufe. Es muss eine große Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, dass der Beschuldigte in einem späteren Strafverfahren verurteilt wird.

Weil die U-Haft aber gerade keine vorgezogene Strafe ist, reicht das allein noch nicht aus. Voraussetzung Nummer zwei ist ein so genannter Haftgrund. Wenn die Gefahr besteht, dass sich der Beschuldigte dem Strafverfahren entzieht, sich also zum Beispiel ins Ausland absetzt, liegt der Haftgrund der "Fluchtgefahr" vor. Besteht die Gefahr, dass Beweismittel vernichtet werden, Beschuldigte sich absprechen oder Zeugen manipulieren, liegt der Haftgrund "Verdunkelungsgefahr" vor. Auch die Wiederholungsgefahr ist bei bestimmten Straftaten ein Haftgrund.

Ermittlungen müssen zügig geführt werden

Wenn Beschuldigte in Untersuchungshaft sitzen, gilt der so genannte Beschleunigungsgrundsatz. Das heißt: Es muss besonders schnell gehen. Länger als sechs Monate darf die U-Haft deshalb nur andauern, wenn die Ermittlungen zum Beispiel besonders kompliziert sind. Doch auch in diesen Verfahren müssen die Ermittlungen zügig geführt und so schnell wie möglich zu einem Abschluss gebracht werden. Auch die Hauptverhandlung darf sich nicht zu lange hinziehen, das Gericht muss also ausreichend Verhandlungstermine ansetzen.